"Манчестер Юнайтед" предложил огромную зарплату Люку Шоу

Теги манчестер юнайтедлюк шоу

"Манчестер Юнайтед" предложил огромную зарплату Люку Шоу

"Манчестер Юнайтед" продлит контракт с защитником Люком Шоу, сообщает The Times.

По сведениям издания, новое соглашение игрока будет рассчитано до лета 2023 года. Его зарплата увечится с 6 до 9,5 миллионов евро в год и он станет самым высокооплачиваемым защитником клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний Шоу провел за манкунианцев 9 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативных передач.

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