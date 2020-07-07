"Манчестер Юнайтед" предложил Погба 17 миллионов евро в год
"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с французским полузащитником Полем Погба, сообщает Manchester Evening News.
По сведениям издания, английский клуб готов предложить футболисту новый контракт с зарплатой в 17 миллионов евро в год после уплаты налогов. Столько же сейчас получает вратарь манкуниацев Давид де Хеа.
Ранее сообщалось, что Погба хочет покинуть клуб. Интерес к нему проявляют "Реал" и "Ювентус". Впрочем, сейчас мадридский и туринский клуб не готовы к крупным трансферам из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.
27-летний Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Всего за "МЮ" он провел 155 матчей, забил 31 гол и отдал 33 результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18