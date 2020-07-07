"Манчестер Юнайтед" предложил Погба 17 миллионов евро в год

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"Манчестер Юнайтед" предложил Погба 17 миллионов евро в год

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с французским полузащитником Полем Погба, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, английский клуб готов предложить футболисту новый контракт с зарплатой в 17 миллионов евро в год после уплаты налогов. Столько же сейчас получает вратарь манкуниацев Давид де Хеа.

Ранее сообщалось, что Погба хочет покинуть клуб. Интерес к нему проявляют "Реал" и "Ювентус". Впрочем, сейчас мадридский и туринский клуб не готовы к крупным трансферам из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

27-летний Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. Всего за "МЮ" он провел 155 матчей, забил 31 гол и отдал 33 результативные передачи.

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