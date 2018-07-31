"Манчестер Юнайтед" предложил своего игрока "Реалу"

"Манчестер Юнайтед" предложил своего вингера Антони Мартиаля мадридскому "Реалу", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "красные дьяволы" вышли на контакт с королевским клубом, чтобы обсудить возможность переезда перспективного француза на "Сантьяго Бернабеу". При этом манкунианцы уже сообщили, что отдадут 22-летнего игрока в обмен на 100 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" близок к покупке защитника "Барселоны". | soccernews.ru