"Манчестер Юнайтед" предложил своего игрока "Реалу"

Теги антони мартиальманчестер юнайтедреал мадрид

"Манчестер Юнайтед" предложил своего игрока "Реалу""Манчестер Юнайтед" предложил своего вингера Антони Мартиаля мадридскому "Реалу", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "красные дьяволы" вышли на контакт с королевским клубом, чтобы обсудить возможность переезда перспективного француза на "Сантьяго Бернабеу". При этом манкунианцы уже сообщили, что отдадут 22-летнего игрока в обмен на 100 миллионов евро.

Напомним,  "Манчестер Юнайтед" близок к покупке защитника "Барселоны". | soccernews.ru

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