"Манчестер Юнайтед" предложили услуги Кавани

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"Манчестер Юнайтед" предложили услуги Кавани

Бывший нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

По информации журналиста Фабрицио Романо, представители уругвайца связались с "красными дьяволами", чтобы узнать заинтересованы ли они в подписании 33-летнего футболиста.

Финансовые требования форварда - долгосрочный контракт с зарплатой более 10 миллионов евро в год и солидные комиссионные его агентам.

Напомним, что Кавани по окончании прошлого сезона покинул ПСЖ в качестве свободного агента и с тех пор остаётся без команды.

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