"Манчестер Юнайтед" предложит 40 миллионов евро за игрока сборной Мексики

"Манчестер Юнайтед" хочет купить вингера ПСВ Ирвинга Лосано, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, во время летнего трансферного окна "красные дьяволы" предложат за игрока сборной Мексики 40 миллионов евро.

Подписание 23-летнего футболиста уже одобрил наставник команды Уле Гуннар Сульшер.

В текущем сезоне Лосано сыграл за ПСВ 34 матча, забил 19 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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