"Манчестер Юнайтед" предложит 50 миллионов евро за хавбека "Монако"

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"Манчестер Юнайтед" предложит 50 миллионов евро за хавбека "Монако"

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Монако" Фабиньо, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно  и готов заплатить за него 50 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний Фабинью провел за "Монако" 33 матча и забил 5 голов.

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