"Манчестер Юнайтед" предложит Де Хеа улучшенный контракт

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"Манчестер Юнайтед" предложит Де Хеа улучшенный контрактАнглийский "Манчестер Юнайтед" предложит своему голкиперу Давиду Де Хеа улучшенный контракт.

Об этом, как информирует Manchester Evening News, сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью. В частности, португалец заявил: "Конечно, мы попытаемся дать ему контракт, который удержит его здесь гораздо дольше, чем по текущему соглашению. Конечно же, мы собираемся это сделать".

Напомним, Санчес близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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