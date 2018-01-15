"Манчестер Юнайтед" предложит Де Хеа улучшенный контракт
Английский "Манчестер Юнайтед" предложит своему голкиперу Давиду Де Хеа улучшенный контракт.
Об этом, как информирует Manchester Evening News, сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью. В частности, португалец заявил: "Конечно, мы попытаемся дать ему контракт, который удержит его здесь гораздо дольше, чем по текущему соглашению. Конечно же, мы собираемся это сделать".
Напомним, Санчес близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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|Эвертон
|23
|27
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|Уотфорд
|23
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|25
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|23
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|Хаддерсфилд Таун
|23
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