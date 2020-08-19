"Манчестер Юнайтед" предложит Хендерсону новый контракт

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"Манчестер Юнайтед" предложит Хендерсону новый контракт

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон в скором времени продлит контракт с клубом. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 23-летний футболист подпишет с "красными дьяволами" новое соглашение до 2024 года с окладом 100 тысяч фунтов в год.

В минувшем сезоне вратарь играл в "Шеффилд Юнайтед" в аренде. В 40 матчах он пропустил 37 голов.

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