"Манчестер Юнайтед" предложит новый контракт для Шоу

Фото: инстаграм Шоу/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" намерен предложить новое соглашение защитнику сборной Англии Люку Шоу.

Как сообщает Daily Mail, руководство клуба осталось впечатленным игрой футболиста на чемпионате Европы. В ближайшие месяцы ему сделают предложение о новом контракте.

Текущий контракт Шоу с "МЮ" рассчитан до 2023 года.

Футболист вернется в расположение "Юнайтед" на этой неделе.

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