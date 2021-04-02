"Манчестер Юнайтед" предложит "Ювентусу" обмен полузащитниками

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"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" могут во время летнего трансферного окна обменяться игроками, пишет The Express.

По информации источника, "красные дьяволы" готовы отпустить в Турин Донни ван де Бека, если в обратном направлении последует Адриан Рабьо.

Рыночная стоимость голландца оценивается в 35 миллионов евро, а француза - в 32 миллиона.

Ван де Бек в текущем сезоне провёл за "МЮ" 27 игр, забил 1 мяч и сделал 1 ассист. В активе Рабьо 3 гола и 2 результативные передачи в 35 матчах за "Ювентус".

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