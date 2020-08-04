"Манчестер Юнайтед" представил домашнюю форму на сезон-2020/21

"Манчестер Юнайтед" показал новую домашнюю форму на сезон-2020/21.

Экипировка выполнена в традиционном для клуба красном цвете. Комплект отделан специальной красной нитью, которая создает на футболке узор. Новая форма будет отражать ДНК клуба.

"МЮ" намерен презентовать новую форму в матче Лиги Европы с ЛАСКом, который состоится завтра, 5 августа.

Техническим спонсором "красных дьяволов" является adidas.

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