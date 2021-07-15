"Манчестер Юнайтед" представил новую домашнюю форму

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"Манчестер Юнайтед" представил новую домашнюю форму

"Манчестер Юнайтед" презентовал новую форму, в которой команда будет играть в домашних матчах сезона 2021/22.

Экипировка выполнена в красных и белых цветах. Её ретро-стиль вдохновлен формой 1960-х годов.

Технический спонсор английского клуба - компания Adidas.

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