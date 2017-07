"Манчестер Юнайтед" представил новую домашнюю форму на следующий сезон

"Манчестер Юнайтед" на официальной странице в Twitter представил новую домашнюю форму на следующий сезон.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", форма выполнена в традиционном красном цвете команды с черной и белой полосках на рукавах.

В минувшем сезоне "МЮ" стал победителем Лиги Европы, а первенство Англии завершил на шестом месте.

Forever red. Our new 2017/18 Home kit by @adidasfootball.



Exclusively at https://t.co/TPRDQh2aEQ & official club stores. #HereToCreate pic.twitter.com/pgU3guKITj