"Манчестер Юнайтед" представил новую домашнюю форму на следующий сезон

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"Манчестер Юнайтед" представил новую домашнюю форму на следующий сезон"Манчестер Юнайтед" на официальной странице в Twitter представил новую домашнюю форму на следующий сезон.

Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", форма выполнена в традиционном красном цвете команды с черной и белой полосках на рукавах. 

В минувшем сезоне "МЮ" стал победителем Лиги Европы, а первенство Англии завершил на шестом месте.

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