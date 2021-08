"Манчестер Юнайтед" представил новую форму

"Манчестер Юнайтед" официально презентовал новую форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Резервный комплект экипировки "красных дьяволов" выполнен в тёмно-синем цвете с жёлтыми вставками.

Технический спонсор английского клуба - компания Adidas.

"They wanna come and get the glory..."



Presenting our new 2021/22 @adidasfootball third kit, out now #MUFC