"Манчестер Юнайтед" представил новую форму

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"Манчестер Юнайтед" представил новую форму

"Манчестер Юнайтед" официально презентовал новую форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Резервный комплект экипировки "красных дьяволов" выполнен в тёмно-синем цвете с жёлтыми вставками.

Технический спонсор английского клуба - компания Adidas.

Для "МЮ" новый сезон стартует 14 августа домашней игрой против "Лидса".

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