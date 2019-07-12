"Манчестер Юнайтед" представил новую форму в виде змеиной формы



"Манчестер Юнайтед" провел презентацию выездной формы на сезон-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.

Текстура формы напоминает змеиную кожу. Футболка изготовлена в цвете саванны, а шорты черные. В дизайне использованы элементы мозаики творческого района Манчестера – Северного квартала.

В минувшем сезоне "Манчестер Юнайтед" финишировал на шестом месте в Премьер-лиге и завоевал путевку в Лигу Европы.

В новом сезоне "МЮ" в 1-м туре чемпионата Англии сыграет с "Челси". Встреча состоится 11 августа.

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