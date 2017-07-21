"Манчестер Юнайтед" представил третий комплект формы на сезон 2017/2018

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"Манчестер Юнайтед" представил третий комплект формы на сезон 2017/2018Английский "Манчестер Юнайтед" представил свой третий комплект формы на сезон 2017/2018.

Напомним, сегодня ночью "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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