"Манчестер Юнайтед" прервал невероятную серию "Сити"

В рамках 27 тура АПЛ состоялось "манчестерское дерби". "Манчестер Сити" принимал "Юнайтед" и неожиданно уступил со счетом 0:2. До этого матча у команды Гвардиолы была серия из 21 выигранного матча, но продлить ее не удалось. Уже на 2 минуте игры Бруну Фернандеш реализовал свой очередной пенальти, а в начале второго тайма Шоу установил окончательный счет. Результат позволил "Юнайтед" подняться на вторую строчку в турнирной таблице, набрав 54 очка. У "горожан" осталось 65 баллов и первое место в чемпионате.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (0:1)

Голы: Бруну Фернандеш, 2 (пенальти) - 0:1, Шоу, 50 - 0:2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу (Уокер, 65), Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко, Родри, де Брюйне, Стерлинг, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус (Фоден, 70).

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Линделеф, Шоу, Магуайр, Уан-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш (Уильямс, 90+3), Мактомини, Джеймс, Марсьяль (Матич, 88), Рэшфорд (Гринвуд, 73).