"Манчестер Юнайтед" претендует на хавбека "Кристал Пэлас"

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"Манчестер Юнайтед" претендует на хавбека "Кристал Пэлас"

Фото инстаграм Майкла Олисе

Фланговый полузащитник "Кристал Пэлас" Майкл Олисе привлёк внимание "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, "красные дьяволы" видят в 20-летнем французе потенциальную замену для Маркуса Рэшфорда.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Олисе сыграл за "Кристал Пэлас" 25 матчей, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.

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