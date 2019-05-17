"Манчестер Юнайтед" претендует на игрока "Фулхэма" Райана Сессеньона

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести хавбека "Фулхэма" Райана Сессеньона, пишет Sky Sports.

По данным издания, 18-летний игрок хочет покинуть команду, так как не намерен выступать в чемпионшипе. А главный тренер "Манчестер Юнайтед" в свою очередь занимается поиском молодых футболистов.

Напомним, "Фулхэм" по итогам этого сезона вылетел из первой лиги чемпионата Англии.

Трансферная стоимость игрока - 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист участвовал в 38 матчах, забив 2 гола и сделав 6 ассистов.

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