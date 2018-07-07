"Манчестер Юнайтед" претендует на трансферную цель "Ливерпуля"

Теги манчестер юнайтедювентусливерпульпауло дибалакриштиану роналду

"Манчестер Юнайтед" претендует на трансферную цель "Ливерпуля"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, "красные дьяволы" определили 24-летнего аргентинца в качестве альтернативы для нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

Напомним, что за Дибалу также готов побороться "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов