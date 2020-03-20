"Манчестер Юнайтед" претендует на вингера "Атлетико"

"Манчестер Юнайтед" проявляет предметный интерес к вингеру мадридского "Атлетико" Тома Лемару.

По информации ESPN, представители "красных дьяволов" уже контактировали с агентами француза.

24-летний футболист готов сменить команду летом, поскольку считает стиль игры "матрасников" неподходящим для себя.

Рыночная стоимость Лемара оценивается в 30 миллионов евро, хотя летом 2018 года "Атлетико" заплатил за него 70 миллионов.

В текущем сезоне игрок не отметился результативными действиями в 24 матчах на клубном уровне.

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