"Манчестер Юнайтед" претендует на защитника "Бенфики"

Левый защитник "Бенфики" Алекс Гримальдо может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport Witness.

По информации источника, в услугах 22-летнего испанца лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Сумма возможного трансфера оценивается в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Гримальдо сыграл за "Бенфику" 7 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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