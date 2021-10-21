"Манчестер Юнайтед" превзошёл отметку в 300 голов при Сульшере

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" забил 302 мяча после назначения Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера в декабре 2018 года.

В среду вечером "красные дьяволы" превзошли отметку в 300 голов во время игры Лиги Чемпионов против "Аталанты" (3:2).

Примечательно, что 1-й и 300-й гол "МЮ" при Сульшере забил один и тот же футболист - это Маркус Рэшфорд.

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