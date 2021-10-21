"Манчестер Юнайтед" превзошёл отметку в 300 голов при Сульшере

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшермаркус рэшфордстатистика

"Манчестер Юнайтед" превзошёл отметку в 300 голов при Сульшере

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" забил 302 мяча после назначения Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера в декабре 2018 года.

В среду вечером "красные дьяволы" превзошли отметку в 300 голов во время игры Лиги Чемпионов против "Аталанты" (3:2).

Примечательно, что 1-й и 300-й гол "МЮ" при Сульшере забил один и тот же футболист - это Маркус Рэшфорд.

Не пропустите: Роналду провёл юбилейный матч за "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Форвард "Лестера" установил рекорд Лиги Европы в матче со "Спартаком"

Форвард "Лестера" установил рекорд Лиги Европы в матче со "Спартаком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов