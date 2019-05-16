"Манчестер Юнайтед" презентовал форму на следующий сезон

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"Манчестер Юнайтед" презентовал форму на следующий сезон

"Манчестер Юнайтед" провёл презентацию новой формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Экипировка полевых игроков выполнена в красном цвете, вратарская - в фиолетовом. Логотип клуба выполнен в чёрном и золотом цветах, что является отсылкой к сезону 1998/99, в котором "красные дьяволы" выиграли требл.

Технический спонсор манкунианцев - компания adidas.

Напомним, что "МЮ" финишировал на шестом месте в турнирной таблице АПЛ и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

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