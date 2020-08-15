"Манчестер Юнайтед" презентовал новую гостевую форму

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"Манчестер Юнайтед" презентовал новую гостевую форму

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" опубликовала фотографии выездной формы команды на сезон 2020/21.

Цвет экипировки - тёмно-зелёный. На футболке есть волнистый паттерн.

Технический спонсор "красных дьяволов" - компания Adidas.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" близок к покупке нападающего "Партизана". | http://soccernews.ru
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