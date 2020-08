"Манчестер Юнайтед" презентовал новую гостевую форму

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" опубликовала фотографии выездной формы команды на сезон 2020/21.

Цвет экипировки - тёмно-зелёный. На футболке есть волнистый паттерн.

Технический спонсор "красных дьяволов" - компания Adidas.

An away following like no other needs an @adidasfootball shirt to be proud of.



