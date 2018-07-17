"Манчестер Юнайтед" презентовал свою домашнюю игровую форму на сезон 2018/2019

2 Теги манчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" презентовал свою домашнюю игровую форму на сезон 2018/2019"Манчестер Юнайтед" презентовал свой домашний комплект игровой формы на сезон 2018/2019. Традиционно выполнена она будет в красном цвете.

Напомним,  "Манчестер Юнайтед" готов заплатить 105 миллионов евро за двух игроков сборной Хорватии. | soccernews.ru

Комментарии
Слэйд

где они фоткались, такое ощущение будто им вьетнамцы в этом здании сшили форму

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Пьянь

Это стиль лофт) А вообще, действительно, похоже на какой-то убитый цех.

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1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
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