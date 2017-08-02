"Манчестер Юнайтед" при посильном участии Мхитаряна обыграл "Сампдорию"

Сегодня в товарищеском матче английский "Манчестер Юнайтед" при посильном участии армянского полузащитника Генриха Мхитаряна обыграл итальянскую "Сампдорию".

"Манчестер Юнайтед" - "Сампдория" - 2:1

Голы: Мхитарян, 10 - 1:0, Прат, 63 - 1:1, Мата, 81 - 2:1.

"Манчестер Юнайтед" (стартовый состав): Де Хеа, Блинд, Валенсия, Дармиан, Линделеф, Лукаку, Матич, Мхитарян, Перейра, Погба, Смоллинг.

Напомним, ранее в матче за третье место Audi Cup "Наполи" обыграл "Баварию". | soccernews.ru