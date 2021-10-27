"Манчестер Юнайтед" придется выплатить огромную сумму в случае увольнения Сульшера

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"Манчестер Юнайтед" придется выплатить огромную сумму в случае увольнения Сульшера

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" не спешит увольнять главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, в том числе, и из-за большой неустойки, сообщает The Sun.

По сведениям источника, увольнение норвежского специалиста обойдется английскому клубу в девять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что манкунианцы рассматривают итальянца Антонио Конте в качестве преемника Сульшера.

Напомним, что в 9-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:5 и теперь занимает лишь седьмое место.

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