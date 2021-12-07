"Манчестер Юнайтед" пригласил известного спортивного психолога
Штаб нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника пополнил ещё один специалист.
По информации The Athletic, клуб АПЛ пригласил известного спортивного психолога Сашу Лензе.
46-летний немец уже был представлен команде, однако полноценно он сможет работать только после получения визы.
Лензе ранее занимался психологией футболистов "РБ Лейпциг" и дрезденского "Динамо".
Не пропустите: У Рангника в "Манчестер Юнайтед" будет новый помощник. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Барселона" приостановила переговоры о трансфере Кабрала: названа причина
-
Семак рассказал о мотивации футболистов "Зенита" на матч с "Челси"
-
Назван лучший игрок Серии А в ноябре
-
"Манчестер Юнайтед" пригласил известного спортивного психолога
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Легия" - "Спартак"
-
Холанд, Винисиус и Фоден - самые дорогие молодые форварды мира по версии CIES, Мбаппе - на восьмом месте
-
Тренер "Хетафе" едва не побил судью после матча с "Атлетиком"
-
Ришарлисон вышел на третье место в списке лучших бомбардиров АПЛ среди бразильцев
-
Кафельников: "Федун - худший президент в истории российского футбола"
-
На Эдена Азара появились новые претенденты
-
В "Тоттенхэме" произошла вспышка коронавируса
-
Фелиш задумался об уходе из "Атлетико"
-
"Шахтёр" поспорит за трансферную цель "Аталанты"
-
Левандовски - о словах Месси про "Золотой мяч": "Надеюсь, это было искренне"
-
"Рома" определилась с будущим Моуринью
-
Пепе заразился коронавирусом перед решающим матчем Лиги Чемпионов
-
"Динамо" отказало клубу АПЛ в трансфере Шиманьски
-
Официально: 40-летний Кабальеро перешёл в "Саутгемптон". Контракт - до января
-
Ибрагимович - о переходе Чалханоглу в "Интер": "Он воспользовался трагедией"
-
Тедеско - среди фаворитов на пост тренера "РБ Лейпциг"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18