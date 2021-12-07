"Манчестер Юнайтед" пригласил известного спортивного психолога

Теги манчестер юнайтедральф рангник

"Манчестер Юнайтед" пригласил известного спортивного психолога

Штаб нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника пополнил ещё один специалист.

По информации The Athletic, клуб АПЛ пригласил известного спортивного психолога Сашу Лензе.

46-летний немец уже был представлен команде, однако полноценно он сможет работать только после получения визы.

Лензе ранее занимался психологией футболистов "РБ Лейпциг" и дрезденского "Динамо".

Не пропустите: У Рангника в "Манчестер Юнайтед" будет новый помощник. | http://soccernews.ru
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