"Манчестер Юнайтед" приготовил оригинальную третью форму на следующий сезон

В интернете появились фотографии третьей формы "Манчестер Юнайтед" на сезон 2019/2020. Эксклюзивные снимки традиционно опубликовал портал Footyheadlines.

Экипировка выполнена полностью в чёрном цвете с принтом в виде роз, которые являются одним из символов Манчестера.

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