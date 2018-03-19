"Манчестер Юнайтед" приготовил предложение по Фреду

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"Манчестер Юнайтед" приготовил предложение по Фреду

"Манчестер Юнайтед" приготовил предложение по трансферу бразильского полузащитника "Шахтёра" Фреда, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовы заплатить "горнякам" 45,5 миллионов евро. Сделка может состояться летом 2018 года.

В этом сезоне 25-летний Фред сыграл за "Шахтёр" 29 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи.

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