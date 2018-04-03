"Манчестер Юнайтед" примет участие в предсезонном турнире в США

"Манчестер Юнайтед" примет участие в предсезонном турнире International Champions Cup.

Таким образом, английский клуб примет участие в турнире в США второй год подряд.

19 июля "МЮ" встретится с мексиканской "Америкой" в Финиксе. 22 июля проведет матч против Калифорнии с "Сан-Хосе". Остальные соперники еще не названы.

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