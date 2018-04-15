"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" – "Вест Бромвич"

Стадион: "Олд Траффорд"

Начало матча: 19:00

Арбитр: Пол Тирни

На прошлой неделе "Манчестер Юнайтед" не дал своим соседям "Манчестер Сити" отпраздновать чемпионство в дерби, вырвав победу проигрывая 2:0 по ходу матча, теперь же снова судьба чемпионского титула зависит от "красных дьяволов". Если они проиграют на своем поле "Вест Бромвичу", то команда Гвардиолы станет чемпионом уже сегодня. "Дрозды" же покинул АПЛ в случае поражения.

"Манчестер Юнайтед" идет к серебряным медалям, у него две игры в запасе и преимущество в одно очко перед "Ливерпулем", растерять такое преимущество команда не должна, к тому же календарь не самый тяжелый. "Вест Бромвич", "Борнмут", "Брайтон", "Арсенал", "Вест Хэм", "Уотфорд" – все эти команды можно обыгрывать. "Красные дьяволы" впервые после ухода из клуба Алекса Фергюсона должны попасть в тройку призеров, однако сезон все же можно назвать противоречивым. Команда не отличалась стабильностью, провалилась в Лиге чемпионов, но прогресс в сравнении с прошлыми годами очевиден. Возможно, в следующем сезоне "МЮ" будет бороться за чемпионство.

"Вест Бромвич" покидает АПЛ, в начале двухтысячных "дрозды" были "командой-лифтом", барражируя между Чемпионшипом и элитным дивизионом, затем команда сумела закрепиться в высшей лиге, но в текущем сезоне показала свою полную несостоятельность и закономерно понизится в классе. "Вест Бромвич" выиграл только три матча, два из которых в первых двух турах. После этого команда начала сдавать позиции. У "дроздов" очень плохая атака, в их ворота достаточно забить гол, чтобы с большой долей вероятности быть уверенным, что ты не проиграешь. "Вест Бромвич" только в пяти встречах забил больше одно мяча, больше двух не забивал ни разу.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 131 матч: 56 побед у "Манчестер Юнайтед", 43 – у "Вест Бромвича", 32 ничьи.

В матче первого круга "Манчестер Юнайтед" выиграл 2:1.

Последняя победа "Вест Бромвича" датирована 13 января (против "Брайтона").

Ориентировочные составы:

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Погба, Матич, Рэшфорд, Лингард, Санчес, Лукаку.

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Гиббс, Филипс, Ливермор, Брант, МакКлин, Родригес, Рондон.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Вест Бромвич":

"МЮ" – явный фаворит, на своем поле "красные дьяволы" обязаны уверенно побеждать последнюю команду чемпионата, иначе Моуринью не поймут фанаты.

Букмекеры предлагают на победу "МЮ" коэффициент 1.20, на ничью – 7.10, на "Вест Бромвич" – 15.50.

Вячеслав Горбачев

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