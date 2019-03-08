"Манчестер Юнайтед" принял громкое решение по будущему Сульшера

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

"Манчестер Юнайтед" принял громкое решение по будущему Сульшера

Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло громкое решение по будущему Уле Гуннара Сульшера, который с декабря прошлого года исполняет обязанности главного тренера.

Как сообщает The Mirror, боссы "красных дьяволов" готовы утвердить норвежского специалиста на посту наставника.

Стороны уже согласовали условия личного контракта - зарплата Сульшера составит 8,7 миллионов евро в год.

Напомним, что под руководством нового рулевого "МЮ" вернулся в борьбу за место в топ-4 АПЛ, а также пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов, оставив за бортом турнира ПСЖ.

Не пропустите: Сульшер оценил перспективы "Манчестер Юнайтед" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Провал "Реала" и ПСЖ, счастливый билет Сульшера и боль россиян в битве с испанцами: итоги ушедшей еврокубковой недели

Провал "Реала" и ПСЖ, счастливый билет Сульшера и боль россиян в битве с испанцами: итоги ушедшей еврокубковой недели

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов