"Манчестер Юнайтед" принял громкое решение по будущему Сульшера

Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло громкое решение по будущему Уле Гуннара Сульшера, который с декабря прошлого года исполняет обязанности главного тренера.

Как сообщает The Mirror, боссы "красных дьяволов" готовы утвердить норвежского специалиста на посту наставника.

Стороны уже согласовали условия личного контракта - зарплата Сульшера составит 8,7 миллионов евро в год.

Напомним, что под руководством нового рулевого "МЮ" вернулся в борьбу за место в топ-4 АПЛ, а также пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов, оставив за бортом турнира ПСЖ.

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