"Манчестер Юнайтед" принял окончательное решение по будущему Мартиаля

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"Манчестер Юнайтед" принял окончательное решение по будущему Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" не намерен продавать Антони Мартиаля этим летом.

Как сообщает ESPN, "МЮ" также планирует воспользоваться опцией продления контракта с игроком до 2020 года. Действующее соглашение Мартиаля истекает следующим летом.

Напомним, что Мартиаль хочет сменить клуб для получения постоянной игровой практики.

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