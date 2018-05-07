"Манчестер Юнайтед" принял решение по будущему Мартиаля

Теги манчестер юнайтедантони мартиальювентус

"Манчестер Юнайтед" принял решение по будущему Мартиаля"Манчестер Юнайтед" принял решение по будущему своего вингера Антони Мартиаля, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы", разочаровавшись в выступлениях 22-летнего игрока, решили расстаться с ним уже ближайшим летом и продать его туринскому "Ювентусу", который заинтересован в его подписании.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назвал условие трансфера Мартиаля. | soccernews.ru

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