"Манчестер Юнайтед" принял решение по будущему Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" принял решение по будущему своего вингера Антони Мартиаля, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы", разочаровавшись в выступлениях 22-летнего игрока, решили расстаться с ним уже ближайшим летом и продать его туринскому "Ювентусу", который заинтересован в его подписании.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назвал условие трансфера Мартиаля. | soccernews.ru