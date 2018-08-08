"Манчестер Юнайтед" принял решение по будущему Погба и Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" принял решение по будущему своих игроков - Поля Погба и Антони Мартиаля, которые заявили о своем желании сменить команду.

Так, по сведениям ESPN, "красные дьяволы" решили отказаться от продажи обоих французов, интерес к которым проявляли многие европейские топ-клубы, в текущее трансферное окно.

Напомним, Рио Фердинанд призвал руководство "Манчестер Юнайтед" не продавать Погба. | soccernews.ru