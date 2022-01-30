"Манчестер Юнайтед" принял решение по Гринвуду, который обвиняется в избиении своей девушки

Фото: инстаграм Мэйсона Гринвуда/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" на неопределенный срок отстранил от матчей и тренировок нападающего Мэйсона Гринвуда, который обвиняется в избиении своей девушки Хэрриет Робсон.

"Гринвуд отстранен от тренировок и игр на неопределенный срок", – говорится в заявлении клуба.

Ранее Робсон выложила несколько своих фотографий с синяками и кровоподтеками. По ее словам, телесные повреждения ей нанес именно Гринвуд.

В нынешнем сезоне 20-летний Гринвуд провел за "Манчестер Юнайтед" 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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