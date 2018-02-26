"Манчестер Юнайтед" принял решение по Погба

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюполь погба

"Манчестер Юнайтед" принял решение по ПогбаВ английском "Манчестер Юнайтед" определились с будущим своего звездного полузащитника Поля Погба, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" приняли решение расстаться с 24-летним хавбеком по окончанию текущего сезона. Причиной будущей продажи француза стал его конфликт с главным тренером своей команды Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне Погба забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач в 25 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов потратить 110 миллионов евро на нового форварда. | soccernews.ru

комментарии
Челсик

*из английского клуба

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Челсик

Португальский тренер принял решение продать французского игрока, у которого итальянский агент, из французского клуба. И об этом пишет испанская пресса. Офигенный еврочёс)))

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Сергей

Очередное нагнетание страстей!

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