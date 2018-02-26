"Манчестер Юнайтед" принял решение по Погба

В английском "Манчестер Юнайтед" определились с будущим своего звездного полузащитника Поля Погба, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" приняли решение расстаться с 24-летним хавбеком по окончанию текущего сезона. Причиной будущей продажи француза стал его конфликт с главным тренером своей команды Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне Погба забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач в 25 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов потратить 110 миллионов евро на нового форварда. | soccernews.ru