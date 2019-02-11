"Манчестер Юнайтед" принял важное решение по будущему Сульшера

Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло важное решение по будущему главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера, сообщает The Sun.

По сведениям издания, боссы "красных дьяволов" решили продлить сотрудничество с норвежским специалистом. Официально об этом будет объявлено в конце текущего сезона.

45-летний Сульшер возглавил "МЮ" 19 декабря 2018 года, сменив на тренерском мостике уволенного Жозе Моуринью.

После тренерской рокировки манкунианцы провели 11 матчей во всех турнирах, одержав в них 10 побед и 1 раз сыграв вничью. В этих играх команда забила 28 мячей, а пропустила всего 7.

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