"Манчестер Юнайтед" принял важное решение по будущему Сульшера
Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло важное решение по будущему главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера, сообщает The Sun.
По сведениям издания, боссы "красных дьяволов" решили продлить сотрудничество с норвежским специалистом. Официально об этом будет объявлено в конце текущего сезона.
45-летний Сульшер возглавил "МЮ" 19 декабря 2018 года, сменив на тренерском мостике уволенного Жозе Моуринью.
После тренерской рокировки манкунианцы провели 11 матчей во всех турнирах, одержав в них 10 побед и 1 раз сыграв вничью. В этих играх команда забила 28 мячей, а пропустила всего 7.
Не пропустите: Сульшер высказался об отсутствии Неймара в матчах Лиги Чемпионов с "МЮ". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Газзаев прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым
-
Впервые за 25 лет "Барселона" дважды не победила "Атлетик" в течение одного розыгрыша Примеры
-
"Зенит" вылетел в Турцию на матч Лиги Европы с "Фенербахче"
-
Джонс: "В начале сезона "Манчестер Юнайтед" был посмешищем"
-
Девушка дня: Ольга Ракицкая - жена новичка "Зенита" Ярослава Ракицкого
-
Известный российский тренер выступил за отмену лимита на легионеров
-
Аршавин высказался о разгромном поражении "Челси" от "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" принял важное решение по будущему Сульшера
-
"Спартак" поздравил с днём рождения одного из своих лидеров
-
Тер Штеген демонстрирует блестящую игру в последних матчах: опубликована статистиска
-
Сёмин сделал заявление после победы "Локомотива" над "Хаугесундом"
-
Пакета посвятил дебютный гол за "Милан" погибшим игрокам "Фламенго" (видео)
-
Вальверде прокомментировал ничью с "Атлетиком"
-
"Краснодар" нашёл усиление обороны в "Ахмате"
-
"Атлетик" прервал блестящую серию "Барселоны", длившуюся ровно год
-
Сарри объяснил, почему не пожал руку Гвардиоле после разгромного поражения
-
"Атлетик" - "Барселона" - 0:0 (видеообзор матча)
-
2
Франк Рибери: история невероятного пути мюнхенской "семерки" к статусу легенды. Часть вторая
-
1
Главные новости дня: 10 февраля
-
"Милан" - "Кальяри" - 3:0 (видеообзор матча Серии А)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|65
|2
|Манчестер Сити
|26
|62
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Кардифф Сити
|26
|25
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11