"Манчестер Юнайтед" принял важное решение по Лукаку
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку, сообщает Mirror.
По сведениям издания, английский клуб выставит футболиста на продажу в летнее трансферное окно. В качестве замены бельгийца манкунианцы рассматривают кандидатуры Пауло Дибалы ("Ювентус") и Мауро Икарди ("Интер").
25-летний Лукаку перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2017 года из "Эвертона" за 85 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11