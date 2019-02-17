"Манчестер Юнайтед" принял важное решение по Лукаку

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"Манчестер Юнайтед" принял важное решение по Лукаку
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку, сообщает Mirror.

По сведениям издания, английский клуб выставит футболиста на продажу в летнее трансферное окно. В качестве замены бельгийца манкунианцы рассматривают кандидатуры Пауло Дибалы ("Ювентус") и Мауро Икарди ("Интер").

25-летний Лукаку перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2017 года из "Эвертона" за 85 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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