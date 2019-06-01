"Манчестер Юнайтед" приобрел игрока академии "Аякса"

"Манчестер Юнатед" приобрел воспитанника академии "Аякса" Диллона Хугеверфа.

Отметим, что 16-летний форвард отказал "Аяксу" в первом профессиональном контракте. Предложение английского клуба его заинтересовало больше, чем голландского.

В своем инстаграме футболист опубликовал ролик, на котором форма "Аякса" трансформируется на нем в форму "Манчестер Юнайтед".

В прошедшем сезоне голландец участвовал в 26 матчах за молодежные команды "Аякса" разных возрастов (U17 и U19), забив 10 голов и отдав 6 результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" выдвинула Неймару четыре условия| http://soccernews.ru