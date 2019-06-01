"Манчестер Юнайтед" приобрел игрока академии "Аякса"

Теги манчестер юнайтедтрансферыаякс

"Манчестер Юнайтед" приобрел игрока академии "Аякса"

"Манчестер Юнатед" приобрел воспитанника академии "Аякса" Диллона Хугеверфа.

Отметим, что 16-летний форвард отказал "Аяксу" в первом профессиональном контракте. Предложение английского клуба его заинтересовало больше, чем голландского.

В своем инстаграме футболист опубликовал ролик, на котором форма "Аякса" трансформируется на нем в форму "Манчестер Юнайтед".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@topsmmofficial

Публикация от @ dillonhoogewerf

В прошедшем сезоне голландец участвовал в 26 матчах за  молодежные команды "Аякса" разных возрастов (U17 и U19), забив 10 голов и отдав 6 результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" выдвинула Неймару четыре условия| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" был лучшим клубом Европы рекордное количество дней

"Реал" был лучшим клубом Европы рекордное количество дней

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов