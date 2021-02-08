"Манчестер Юнайтед" присматривается к защитнику "РБ Лейпциг" Конате
Защитник "РБ Лейпциг" и молодежной сборной Франции Ибраиме Конате может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает The Independent, в подписании игрока лично заинтересован главный тренер "манкунианцев" Оле Гуннар Сульшер. По мнению норвежского специалиста, Конате в центре обороны составит идеальную пару Гари Магуайру.
По информации источника, немцы не будут препятствовать трансферу 21-летнего футболиста. В клубе намерены выручить с продажи француза € 50 млн.
В текущем сезоне Бундеслиги Конате из-за травмы сыграл всего в 6 матчах и забил один гол.
По оценке портала Transfermarkt защитник стоит примерно € 40,5 млн. Его контракт с "РБ Лейпциг" заканчивается 30 июня 2023 года.
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|Арсенал Лондон
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