"Манчестер Юнайтед" присматривается к защитнику "РБ Лейпциг" Конате

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"Манчестер Юнайтед" присматривается к защитнику "РБ Лейпциг" КонатеЗащитник "РБ Лейпциг" и молодежной сборной Франции Ибраиме Конате может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Independent, в подписании игрока лично заинтересован главный тренер "манкунианцев" Оле Гуннар Сульшер. По мнению норвежского специалиста, Конате в центре обороны составит идеальную пару Гари Магуайру.

По информации источника, немцы не будут препятствовать трансферу 21-летнего футболиста. В клубе намерены выручить с продажи француза € 50 млн.

В текущем сезоне Бундеслиги Конате из-за травмы сыграл всего в 6 матчах и забил один гол.

По оценке портала Transfermarkt защитник стоит примерно € 40,5 млн. Его контракт с "РБ Лейпциг" заканчивается 30 июня 2023 года.

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