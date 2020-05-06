"Манчестер Юнайтед" призвал своих футболистов вернуться из-за границы

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"Манчестер Юнайтед" призвал своих футболистов вернуться из-за границы

"Манчестер Юнайтед" призвал своих футболистов вернуться из-за границы в течение недели, информирует The Times.

По данным источника, в клубе хотят, чтобы игроки вернулись в Манчестер, несмотря на то, что командам пока не разрешено проводить тренировки на базе.

Из-за границы должны вернуться Бруну Фернандеш, Фред, Виктор Линделеф и Серхио Ромеро. После возвращения игрокам нужно будет отсидеть двухнедельный карантин дома.

Напомним, чемпионат Англии был прерван из-за пандемии коронавиурса. На данный момент неизвестно, будет ли возобновлен розыгрыш.

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