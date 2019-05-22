"Манчестер Юнайтед" продал 52 тысячи абонементов на сезон-2019/20 за рекордный срок

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"Манчестер Юнайтед" продал 52 тысячи абонементов на сезон-2019/20 за рекордный срок

Сегодня, 22 мая, стало известно, что "Манчестер Юнайтед" продал все доступные сезонные абонементы на домашние встречи. Это произошло за рекордный срок, несмотря на неудачный сезон-2018/19. Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, клуб продал 52 тысячи абонементов. 

Напомним, "МЮ" закончил сезон на 6 месте в чемпионате Англии, отставая от "Манчестер Сити", который стал чемпионом, на 32 очка. "Красные дьяволы" также не попали в Лигу чемпионов.

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