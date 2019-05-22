"Манчестер Юнайтед" продал 52 тысячи абонементов на сезон-2019/20 за рекордный срок
Сегодня, 22 мая, стало известно, что "Манчестер Юнайтед" продал все доступные сезонные абонементы на домашние встречи. Это произошло за рекордный срок, несмотря на неудачный сезон-2018/19. Об этом пишет Daily Mail.
По данным источника, клуб продал 52 тысячи абонементов.
Напомним, "МЮ" закончил сезон на 6 месте в чемпионате Англии, отставая от "Манчестер Сити", который стал чемпионом, на 32 очка. "Красные дьяволы" также не попали в Лигу чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16