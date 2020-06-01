"Манчестер Юнайтед" продлил контракт Игало до зимы 2021 года

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"Манчестер Юнайтед" продлил контракт Игало до зимы 2021 года

Нападающий "Шанхай Шеньхуа" Одиона Игало подписал контракт с "МЮ" до зимы 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте.

По данным источника, "красные дьяволы" продлили арендное соглашение с 30-летним футболистом.

За "МЮ" Игало выступает с зимы 2020 года. За команду он провел 8 матчей, забив 4 гола и сделав 1 ассист.

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