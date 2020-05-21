"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с 20-летним воспитанником

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"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с 20-летним воспитанником

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о заключении нового контракта с защитником Максом Тэйлором.

Клуб сообщил, что соглашение продлено на один год, при этом не указав конкретных сроков договора.

20-летний Тэйлор является воспитанником "красных дьяволов", за основную команду пока не дебютировал.

Осенью 2018 года у центрбека был выявлен рак яичка, но ему удалось вылечиться.

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