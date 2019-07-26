"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с 22-летним вратарем и отправил его в аренду

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Дином Хендерсоном.

Новое соглашение между клубом и 22-летним футболистом рассчитано до 2022 года.

Также сообщается, что ближайший сезон голкипер проведёт в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.

Хендерсон - воспитанник "МЮ". В минувшей кампании он уже выступал за "клинков" в Чемпионшипе и внёс серьёзный вклад в выход команды в АПЛ (21 сухой матч из 46).

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нашел замену Лукаку. | http://soccernews.ru