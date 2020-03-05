"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с 37-летним голкипером Грантом

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с голкипер клуба Ли Грантом. Об этом сообщается на официальном сайте.

Новое соглашение 37-летнего футболиста с "красными дьяволами" рассчитан др лета 2021 года.

Грант играет в "МЮ" с июля 2018 года. В стартовом составе футболист впервые вышел в ноябре 2019 года.

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