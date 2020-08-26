"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Дином Хендерсоном
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с голкипером Дином Хендерсоном.
Как сообщает сайт клуба, новое соглашение 23-летнего вратаря рассчитано до 2025 года, а также имеет опцию продления еще на один сезон.
Минувший сезон Хендерсон провел в аренде в "Шеффилде", за который провел 40 игр и пропустил 34 гола.
Отметим, что за первую команду "МЮ" Хендерсон еще не выступал.
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|27
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|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Эвертон
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|36
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|Кристал Пэлас
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
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