"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Дином Хендерсоном

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с голкипером Дином Хендерсоном.

Как сообщает сайт клуба, новое соглашение 23-летнего вратаря рассчитано до 2025 года, а также имеет опцию продления еще на один сезон.

Минувший сезон Хендерсон провел в аренде в "Шеффилде", за который провел 40 игр и пропустил 34 гола.

Отметим, что за первую команду "МЮ" Хендерсон еще не выступал.

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