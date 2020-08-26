"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Дином Хендерсоном

Теги манчестер юнайтеддин хендерсон

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Дином Хендерсоном

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с голкипером Дином Хендерсоном.

Как сообщает сайт клуба, новое соглашение 23-летнего вратаря рассчитано до 2025 года, а также имеет опцию продления еще на один сезон.

Минувший сезон Хендерсон провел в аренде в "Шеффилде", за который провел 40 игр и пропустил 34 гола.

Отметим, что за первую команду "МЮ" Хендерсон еще не выступал.

Читайте также: Магуайр может быть лишен капитанской повязки в "МЮ". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ахмат" удержал победу над "Локомотивом", играя с 62-й минуты в меньшинстве

"Ахмат" удержал победу над "Локомотивом", играя с 62-й минуты в меньшинстве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов